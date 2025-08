Schott Pharma senkt Umsatzausblick - Aber mehr Gewinnmarge im Visier

MAINZ (dpa-AFX) - Der Pharmazulieferer Schott Pharma passt nach dem dritten Geschäftsquartal seine Ziele für das Jahr an. Das Management um Chef Andreas Reisse rechnet nun zwar mit einer höheren Profitabilität, traut sich aber ein geringeres Umsatzwachstum zu. Dies spiegele die jüngste Marktunsicherheit wider, "die durch die weltweit anhaltende Diskussion über politische Richtungsentscheidungen verursacht wurde und die Stimmung innerhalb der Branche beeinträchtigt", teilte das Unternehmen am Dienstag zur Begründung mit. Zugleich legte Schott Pharma vorläufige Quartalszahlen vor. An der Börse geriet die Aktie unter Druck, konnte sich aber erholen.

Das im Kleinwerteindex SDax notierte Papier verlor zeitweise gut viereinhalb Prozent, am frühen Nachmittag aber stand dann ein Plus von 0,8 Prozent zu Buche. Die Aktie war seit Ende Juni auf Tauchgang, nachdem sie sich in den Wochen davor noch deutlich vom allgemeinen Kurskollaps aus dem April erholt hatte. Seit Jahresbeginn steht Schott Pharma an der Börse mit rund vier Prozent im Minus. Noch viel weiter hat sich der Kurs mit derzeit gut 24 Euro von seinem bisherigen Rekordhoch bei 43,40 Euro aus dem März des vergangenen Jahres entfernt.