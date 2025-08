Fraport mit Zieleinlauf

Lange Zeit biss sich die Fraport-Aktie an dem Widerstand von 54,58 Euro die Zähne aus, erst Anfang dieses Jahres kam es zu einem deutlichen Kurssprung darüber, wobei sich das Wertpapier kurzzeitig noch mit einer bullischen Flagge knapp darüber beschäftigen musste. Schlussendlich gelang es das Kaufsignal in vollem Umfang umzusetzen und in dieser Woche dank positiver Quartalszahlen in den Zielbereich zwischen 68,40 und 69,90 Euro vorzudringen. In diesem Bereich sollten Anleger trotz eines starken Aufwärtsmomentums definitiv mit Rücksetzern rechnen.

Heimatmarkt schlicht unrentabel