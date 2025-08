Nach +225,0 Prozent mit eBay jetzt auf diese Shopping-Aktie setzen?

Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder – Etsy

Über dem langfristigen Durchschnitt liegende Inflationsraten, politische und wirtschaftliche Unsicherheiten sowie eine wachsende Konsumzurückhaltung führen zu einer wachsenden Beliebtheit von Shopping-Portalen abseits bekannter Anlaufstationen wie Amazon und Walmart.

Boten diese lange zuverlässig für viele Produkte die niedrigsten Preise, gelingt es Mitbewerbern immer häufiger, Branchenprimus Amazon zu unterbieten. Dieser muss dann entweder nachziehen oder den Verlust von Marktanteilen in Kauf nehmen.

Eine besonders erfolgreiche Strategie verfolgt hier Internet-Urgestein eBay, das häufig mithilfe von Rabatt-Codes in Zusammenarbeit mit Online-Händlern, die eigentlich über eigene Vertriebsplattformen verfügen, Kundinnen und Kunden anlockt. Das hat in diesem Jahr für hohe Kursgewinne gesorgt. Freuen durften sich insbesondere diejenigen Leserinnen und Leser, die der TrendFinder-Empfehlung vom 20. Mai gefolgt sind und sich den Call-Optionsschein VG0WVJ ins Depot gelegt haben, der aktuell auf ein Plus von 225,0 Prozent kommt.

Nach eBay könnte jetzt die Aktie von Mitbewerber Etsy zünden

Mit Etsy gerät seit einigen Monaten eine weitere Shopping-Plattform wieder in Fahrt, die nach einem Boom auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie von vielen Investoren für tot erklärt wurde, was sich auch im langfristigen Aktienkurs niedergeschlagen hat. Der befindet sich mit einem Plus von 8,4 Prozent seit dem Jahreswechsel jedoch wieder im Aufwind.

Das gilt auch für die Geschäfte des Unternehmens, das in den vergangenen Quartalen mit stagnierenden Erlösen und rückläufigen Erträgen zu kämpfen hatte. Die in der vergangenen Woche vorgelegten Quartalszahlen zeigen, dass die operative Wende bereits im Gange ist. Das gegenwärtige Kursniveau könnte daher eine letzte Einstiegsgelegenheit sein, bevor die Aktie wieder zündet. Das zumindest legt neben der Unternehmensbewertung auch der Chart nahe.

Etsy Chartsignale

Rücksetzer nach Doppel-Top: Etsy erlebte nach einem Fehlausbruch einen Pullback und korrigierte deutlich. Dabei könnte es sich um eine Einstiegsgelegenheit handeln.

Etsy erlebte nach einem Fehlausbruch einen Pullback und korrigierte deutlich. Dabei könnte es sich um eine Einstiegsgelegenheit handeln. Intakter Aufwärtstrend: Der mittelfristige Aufwärtstrend der Aktie ist von der Korrektur bislang unberührt. Das sorgt für Chancen auf eine rasche Gegenbewegung.

Der mittelfristige Aufwärtstrend der Aktie ist von der Korrektur bislang unberührt. Das sorgt für Chancen auf eine rasche Gegenbewegung. Starke Indikatoren: Trotz des empfindlichen Rücksetzers haben die technischen Indikatoren ihre konstruktive Ausgangslage behaupten können.

Trotz des empfindlichen Rücksetzers haben die technischen Indikatoren ihre konstruktive Ausgangslage behaupten können. Aktie gut abgesichert: Aufgrund der Seitwärtsbewegung in den vergangenen 12 Monaten verfügt die Etsy-Aktie über zahlreiche horizontale Unterstützungen.

Hohe Kursgewinne? Das geht auch ohne KI!

Auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie war ein Anteil zeitweise über 300,00 US-Dollar wert. Davon ist Etsy heute weit entfernt, nachdem der Hype um zuhause gefertigtes Kunsthandwerk abgeklungen ist. Nichtsdestotrotz ist die Plattform eine wichtige Anlaufstelle vor allem für kleine Betriebe sowie Privatverkäuferinnen und -verkäufer geblieben.

Außergewöhnliche Geschenke, Accessoires oder praktische Hilfsmittelmittel aus dem kleingewerblichen 3D-Drucker sorgen für eine Produktauswahl, die kaum eine andere Shopping-Plattform im Internet zu bieten hat. Das sorgt neben einer treuen Stammkundschaft auch für eine zuverlässige Zahl an Kundinnen und Kunden, die hier zumindest einmal etwas gekauft und dem Unternehmen so Transaktions- und Vermittlungsgebühren in die Kassen gespült haben.

Dynamische Erholung nach Mehrjahrestief

Seit dem Crash der Aktie arbeiten die Käuferinnen und Käufer an einem nachhaltigen Boden. Dabei verbuchten sie in diesem Jahr einen Misserfolg, nachdem Etsy bei 40,05 US-Dollar auf ein neues Mehrjahrestief abgestürzt war. Doch dieses Verkaufssignal verfehlte seine Wirkung und die Anteile befinden sich seither in einem dynamischen Erholungstrend.

Dieser führte zu zahlreichen technischen Erfolgen. Dazu gehört neben der Rückeroberung der Durchschnittslinien sowie einiger Horizontalunterstützungen mit dem Golden Cross von 50- und 200-Tage-Linie auch ein starkes Kaufsignal. Außerdem konnte eine Aufwärtstrendlinie etabliert werden.

Diese könnte schon in den kommenden Tagen gefordert sein, denn nach einem Doppel-Top im Bereich von 63,50 bis 65,00 US-Dollar befindet sich die Aktie gegenwärtig im Rückwärtsgang, unterstützt von einer Konsolidierung der zwischenzeitlich heiß gelaufenen technischen Indikatoren.

Diese Korrektur könnte für eine (letzte) Einstiegsgelegenheit sorgen

Doch die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es sich bei den jüngsten Kursverlusten nur um eine Zwischenkorrektur und damit eine Einstiegsgelegenheit handelt. Trotz der empfindlichen Abgaben nach dem Fehlausbruch zeigt insbesondere der Trendstärkeindikator MACD einen weiterhin intakten, mittelfristigen Aufwärtstrend an, auch wenn dieser zuletzt an Dynamik eingebüßt hat.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) dürfte unterdessen von seinem langfristigen Boden profitieren. Zudem ist er bislang nur in den neutralen bis leicht negativen Bereich zurückgefallen. Somit hat der Aufwärtstrend Resilienz bewiesen und könnte schon bald wieder aufgenommen werden. Da mit dem Kurs auch die technischen Indikatoren gestiegen sind, ist von der Nachhaltigkeit der Erholung auszugehen.

Zahlreiche Unterstützungen, die nach unten absichern

Im Bereich von 57,50 bis 55,00 US-Dollar ist Aktie hervorragend abgesichert. Ein weiterer Unterstützungsbereich liegt zwischen 52,00 und 50,00 US-Dollar, wo auch die 200-Tage-Linie verläuft. Das sind im Fall weiterer Kursverluste viele Möglichkeiten für die Käuferinnen und Käufer, das Ruder wieder zu ihren Gunsten herumzureißen.

Nach oben gilt es neben der 60-Dollar-Marke vor allem ein Dreifach-Top zu verhindern und einen Ausbruch über 65,00 US-Dollar zu erzwingen, wo die Aktie den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr verzeichnen würde, was ein Kaufsignal wäre.

Eine Cash-Maschine zum kleinen Preis

Zur mittelfristig aussichtsreichen Ausgangslage der Aktie kommt eine attraktive Bewertung. Für das laufende Geschäftsjahr ist Etsy mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,3 bewertet. Das liegt um knapp 60 Prozent unter dem Fünfjahresdurchschnitt und rund 20 Prozent unter dem Branchenmittel.

Ein echter Value-Kracher ist Etsy außerdem beim Kurs-Cashflow-Verhältnis, das gegenwärtig mit rund 10,0 veranschlagt wird – auch das ein Wert deutlich unter dem Branchenmittel. Das demonstriert die Stärke des Unternehmens, seine Gewinne in Mittelzuflüsse zu überführen. So wuchs der Bestand an Cash und liquidierbaren Finanzreserven zuletzt auf 1,4 Milliarden US-Dollar, obwohl das Unternehmen fast 1,0 Milliarde US-Dollar für Aktienrückkäufe aufgewendet hat, die den Kurs zusätzlich unterstützen.

Geht es nach dem Willen der Wall Street, ist die Aktie gegenwärtig eine Position zum Halten. Bei insgesamt 31 Empfehlungen kommt Etsy 19 Mal auf "Halten" und nur 9 Mal auf "Kaufen" oder "Übergewichten". Trotzdem sind Analystinnen und Analysten bereit anzuerkennen, dass die Aktie gegenwärtig zu günstig ist. Das Kursziel liegt im Mittel bei 63,31 US-Dollar und impliziert damit gegenüber dem Schlusskurs von Montag ein Aufwärtspotenzial von 10,5 Prozent.

Etsy auf einen Blick

ISIN: US29786A1060

US29786A1060 Marktkapitalisierung: 5,8 Milliarden US-Dollar

5,8 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: -

- KGVe 2025: 13,3

13,3 Durchschnittliche Analystenempfehlung:

Fairer Wert (laut Konsens): 63,31 US-Dollar

63,31 US-Dollar Aufwärtspotenzial: +10,5 Prozent

Die TrendFinder-Hebel-Idee

Angesichts der hohen Wahrscheinlichkeit auf eine zeitnahe Gegenbewegung in einem intakten Aufwärtstrend sowie der günstigen Bewertung der Aktie und der sich langsam wieder beschleunigenden Geschäftsentwicklung des Unternehmens ist die Aktie von Etsy jetzt sowohl für Value- als auch Growth-orientierte Anlegerinnen und Anleger ein empfehlenswerter Kauf.

Mutige Investoren, die zugunsten von deutlichen Überrenditen höhere Risiken in Kauf zu nehmen bereit sind, können außerdem auf den Call-Optionsschein MK3FVZ setzen. Dieser verfügt über einen Basispreis von 55,00 US-Dollar, eine Laufzeit bis zum 20. März 2026 und einen effektiven Hebel (Omega) von 3,5. Dadurch lassen sich im Fall einer Kurserholung und eines Ausbruchs der Aktie hohe Gewinne erzielen, wie das folgende Auszahlungsprofil für einige beispielhafte Fälle veranschaulicht:

Doch Vorsicht: Sollte die Aktie zum Laufzeitende unter 55,00 US-Dollar notieren, verfällt MK3FVZ wertlos. Es besteht also Totalverlustgefahr. Daher sollte die Position vorzeitig verkauft und der Restwert gesichert werden, wenn Etsy nachhaltig unter seinen bei 50,00 US-Dollar verlaufenden Unterstützungsbereich fällt. In diesem Szenario dürfte sich trotz der Bewertungsvorteile der Seitwärtstrend der vergangenen 12 Monate wieder durchsetzen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion