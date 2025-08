DZ BANK stuft Mercedes-Benz Group auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Halten" mit einem fairen Wert von 50 Euro belassen. Hinter einer erfolgreichen Umsetzung der Luxusstrategie stünden weiterhin zahlreiche Fragezeichen, schrieb Michael Punzet in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem verlaufe die Transformation beim Thema E-Mobilität schleppender als erwartet./rob/bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2025 / 11:06 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2025 / 11:09 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 49,13EUR auf Tradegate (05. August 2025, 13:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Michael Punzet

Analysiertes Unternehmen: Mercedes-Benz Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A