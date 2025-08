Wenn der Chatbot Kunden vergrault (FOTO)

München (ots) - Sie sollen Prozesse beschleunigen, Support entlasten und

potenzielle Käufer clever begleiten, doch in der Realität wirken viele Chatbots

eher wie digitale Abwehrsysteme. Kunden bleiben mit offenen Fragen zurück,

werden in Endlosschleifen geschickt oder stoßen auf kalte Standardfloskeln.



Was vielen Bots fehlt, ist Menschlichkeit und vor allem die Fähigkeit, auf

individuelle Anliegen einzugehen. Dieser Beitrag verrät, warum KI im

Kundenkontakt nur dann funktioniert, wenn sie echten Dialog ermöglicht, wie

Unternehmen Fehlerquellen erkennen und warum der Mensch im Vertrieb nicht

ersetzt werden kann.









Seite 1 von 2 Seite 2 ►





