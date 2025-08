Fresenius Medical Care-Aktie: Gewinn steigt deutlich – Aktie unterbewertet

Ergänzend bietet FMC Heimdialyse, Schulungen, Monitoring und die Lieferung notwendiger Produkte an. Zudem entwickelt und vertreibt das Unternehmen Dialysegeräte, Lösungen, Medikamente sowie Systeme zur Wasseraufbereitung und Apherese.

Gründe für den Kursrückgang seit 2018

Trotz des steigenden Bedarfs an Dialysebehandlungen verzeichnete FMC zwischen 2018 und 2023 rückläufige Gewinne – was sich auch im Aktienkurs widerspiegelte.

Nach einem starken Jahr 2018, das von Einmalerlösen aus dem Verkauf der „Sound“-Sparte geprägt war, belasteten mehrere Faktoren das Ergebnis: Der Wegfall dieser Sondereffekte ab 2019, Bilanzverzerrungen durch die Einführung von IFRS 16 sowie eine hohe COVID-19-bedingte Mortalität unter Dialysepatienten führten zu sinkenden Behandlungszahlen und Umsätzen.

Hinzu kamen inflationsbedingte Kostensteigerungen und ein zunehmender Fachkräftemangel. Strategische Umstellungen wie der Ausbau der Heimdialyse, Portfolioverkäufe und ein CEO-Wechsel mit tiefgreifenden Reformen wirkten sich kurzfristig ebenfalls negativ aus.

Im Jahr 2024 gelang es FMC, die Marge zu stabilisieren. Doch wie verlief das zweite Quartal 2025?

FMC-Quartalszahlen

Der Umsatz stieg im zweiten Quartal 2025 um 0,55 Prozent auf 4.792 Millionen Euro und lag damit 2,67 Prozent unter den Analystenerwartungen.

Der Gewinn verbesserte sich hingegen deutlich um 20,3 Prozent auf 225 Millionen Euro und übertraf die Konsensschätzung um 5,2 Prozent.

Im ersten Halbjahr 2025 erzielte FMC ein Umsatzwachstum von 1,9 Prozent auf 9.673 Millionen Euro. Der Gewinn stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 45,7 Prozent auf 376 Millionen Euro.

CEO-Einschätzung

„Im zweiten Quartal 2025 haben wir unsere operative Leistung weiter verbessert. Dank eines starken organischen Umsatzwachstums und eines zweistelligen Anstiegs des operativen Ergebnisses liegen wir vollständig im Plan, um unseren Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 zu erreichen. Das organische Umsatzwachstum von sieben Prozent wurde von allen operativen Segmenten vorangetrieben. Die Ergebnisentwicklung im ersten Halbjahr verlief insgesamt planmäßig. Eine stark gestiegene Profitabilität im Segment Care Enablement führte zu einem zweistelligen operativen Ergebniswachstum. Auch das Segment Care Delivery trug trotz stagnierender Behandlungszahlen in den USA zu Verbesserungen beim operativen Ergebnis und der Marge bei. Wir blicken weiterhin zuversichtlich auf die starke und zunehmend beschleunigte Dynamik beim Patientenzufluss, die sich im zweiten Quartal fortgesetzt hat. Diese positive Entwicklung beim Behandlungsstart neuer Patienten wurde jedoch durch einen höher als erwarteten Patientenaustritt wieder reduziert. Gründe dafür sind die anhaltend hohe Sterblichkeitsrate und die größere Anzahl von Behandlungsausfällen nach der schweren Grippesaison in den ersten Monaten des Jahres. Wir gehen für die zweite Jahreshälfte von weiteren deutlichen operativen und finanziellen Verbesserungen aus. Als Ausdruck unserer Zuversicht und der starken Cash-Generierung planen wir, im August mit der ersten Tranche des angekündigten Aktienrückkaufprogramms zu beginnen”, so die Fresenius-Medical-Care-Vorstandsvorsitzende Helen Giza.

Entwicklung & Bewertung

In den vergangenen zehn Jahren (2015–2024) ist FMCs Umsatz von 15.455 auf 19.338 Millionen Euro gestiegen. Der Gewinn sank hingegen von 955 auf 538 Millionen Euro – was die schwache Kursentwicklung der vergangenen Jahre erklärt.

Dennoch hat das Unternehmen stets Gewinne erzielt und wies Ende 2024 eine solide Eigenkapitalquote von 47 Prozent aus.

Nach einer schwächeren Phase bis 2023 ist FMC aktuell wieder auf Erholungskurs. 2025 könnte sich die Marge zum zweiten Mal in Folge leicht verbessern.

Die Aktie ist hingegen mit Kurs-Buchwert-Verhältnis 0,8 deutlich unterbewertet. Hinzu kommt eine Dividendenrendite von 3,23 Prozent (05.08.2025).

Fazit

FMC ist nach einer Schwächephase wieder auf Erholungskurs.

