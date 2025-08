Canada Nickel legt den ESG-Bericht 2024 vor

TORONTO, 5. August 2025 – Canada Nickel Company Inc. („Canada Nickel” oder das „Unternehmen”) - https://www.commodity-tv.com/play/analysis-of-the-nickel-market-and-wh ... - (TSX-V: CNC) (OTCQB: CNIKF) hat heute seinen Umwelt-, Sozial- und Governance-Bericht (ESG) für das Jahr 2024 veröffentlicht, in dem die kontinuierlichen Fortschritte in den Bereichen Kohlenstoffspeicherungsinnovationen, Partnerschaften mit indigenen Völkern, lokale Wirtschaftsentwicklung, Gesundheit und Sicherheit sowie Umweltschutz vorgestellt werden. Der Bericht unterstreicht die wachsende Rolle von Canada Nickel im Critical Minerals Corridor von Ontario und skizziert die Strategie des Unternehmens zur verantwortungsvollen Lieferung von Materialien, die für die Energiewende und die Verteidigungsfähigkeit Kanadas unerlässlich sind.

„Die Meilensteine, die wir 2024 erreicht haben, spiegeln die Stärke und Vision unseres Teams sowie das leistungsstarke Modell wider, das wir gemeinsam mit den indigenen Völkern und Gemeinden im Timmins Nickel District aufbauen“, sagte Mark Selby, CEO von Canada Nickel. „Mit wichtigen Partnerschaften, einer einzigartigen Lösung zur Kohlenstoffspeicherung und starker Unterstützung in der gesamten Region sind wir stolz darauf, Nickel auf eine Weise voranzubringen, die inklusiv und zukunftsorientiert ist und mit den Zielen der Regierungen von Ontario und Kanadas Strategien für kritische Mineralien im Einklang steht.“

Im Laufe des Jahres 2024 vertiefte Canada Nickel seine Zusammenarbeit mit indigenen Nationen, trieb die Entwicklung kohlenstoffarmer Technologien voran und bekräftigte sein Engagement für eine verantwortungsvolle Entwicklung durch transparente Berichterstattung und integrative Unternehmensführung. Die Bemühungen des Unternehmens positionieren es nicht nur als saubereren Nickelproduzenten als der Branchenstandard, sondern auch als vertrauenswürdigen Partner bei der Gestaltung der nächsten Generation des nachhaltigen Bergbaus in Kanada.

„Partnerschaften mit indigenen Völkern und die Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft sind bei Canada Nickel kein Nebenprojekt, sondern fest in unserer Unternehmensphilosophie verankert“, sagte Pierre-Philippe Dupont, Vice President of Sustainability. „Wir bauen mehr als nur eine Mine; wir tragen zum Aufbau eines widerstandsfähigen, kohlenstoffarmen Korridors für kritische Mineralien bei, der die Werte der Gemeinden widerspiegelt, mit denen wir zusammenarbeiten. Von Kapitalbeteiligungen und Geschäftspartnerschaften bis hin zu direkten Investitionen in die lokale Infrastruktur – so sieht integratives Wachstum aus.“