RBC stuft DIAGEO auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Diageo nach Jahreszahlen von 2400 auf 2200 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. James Edwardes Jones begründete die Zielsenkung am Dienstag vor allem mit leicht reduzierten Erwartungen an das mittel- bis langfristige Umsatzwachstum des Guinness-Herstellers./rob/la/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2025 / 06:43 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2025 / 06:43 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,94 % und einem Kurs von 21,40EUR auf Tradegate (05. August 2025, 14:14 Uhr) gehandelt.