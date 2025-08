Asklepion Pharmaceuticals unterzeichnet Vertrag zur Nutzung der NetraMark-Technologie im Rahmen seiner Phase-III-Studie zu pädiatrischen Herzerkrankungen

TORONTO, ON, 5. AUGUST 2025 / IRW-Press / NetraMark Holdings Inc. (das „Unternehmen“ oder „NetraMark“) (CSE: AIAI) (OTCQB: AINMF) (FWB: PF0), ein führendes Unternehmen für Künstliche Intelligenz (KI), das klinische Studien transformiert, hat heute die Unterzeichnung eines Vertrags mit der Firma Asklepion Pharmaceuticals bekannt gegeben, bei dem es um die Einbindung der Plattform NetraAI zur Unterstützung der Analyse von Ergebnissen aus Asklepions klinischer Schlüsselstudie der Phase III im pädiatrischen Bereich geht.

Die Vereinbarung sieht den Einsatz der fortschrittlichen KI-Technologie von NetraAI im Rahmen der Analyse von Patientendaten aus Asklepions Studie CIT-003-01 vor. Diese Studie untersucht die Wirksamkeit von intravenösem L-Citrullin zur Vermeidung akuter Lungenverletzungen bei Kindern, bei denen wegen angeborener Herzfehler ein kardiopulmonaler Bypass gelegt werden muss.

Asklepion ist es ein großes Anliegen, wissenschaftliche Erkenntnisse in sinnvolle Therapien für Kinder zu übertragen. Mit der Einbindung der KI-Analytik von NetraMark in ihr Studiensystem will die Firma besser in der Lage sein, den Nutzen von L-Citrullin in spezifischen Patientenuntergruppen nachzuweisen. In diesem Ansatz zeigt sich, dass Asklepion in puncto Wissenschaft und Strategie kontinuierlich nach Spitzenleistungen strebt. Durch den Einsatz von erklärbarer KI und generativer Modellierung will NetraAI die Optimierung von Präzisionsstudien möglich machen. Es sollen verwertbare Erkenntnisse generiert werden, die für eine bessere Patientenstratifizierung und bessere Studienergebnisse sorgen.

„Mit ihrer Entscheidung, NetraMark zu beauftragen, zeigt die Firma Asklepion, dass sie vorausdenkt und auf Innovation im Studiendesign setzt“, erläutert Josh Spiegel, President von NetraMark. „Wir sind stolz, unsere KI-Kompetenzen in ein Programm von so großer klinischer Bedeutung einbringen zu können und freuen uns darauf, mit unseren Erkenntnissen zu einer optimaleren Patientenauswahl und einem größeren Studienerfolg beitragen zu können.“

„Wir wollen die Grenzen der Arzneimittelentwicklung im pädiatrischen Bereich überschreiten, und die Technologie von NetraMark weist uns hier einen vielversprechenden Weg in die Zukunft“, freut sich Jeff Courtney, Chief Executive Officer von Asklepion Pharmaceuticals. „Durch die Einbindung von NetraAIs erklärungsfähiger KI-Analytik in unsere Spätphasenstudie hoffen wir, aussagekräftige Erkenntnisse zu gewinnen, die unser Verständnis von L-Citrullin schärfen“, so Dr. Gurdyal Kalsi, Chief Medical Officer von Asklepion Pharmaceuticals. „Diese Partnerschaft unterstreicht unseren Glauben an die Kraft der Innovation, mit der es rascher gelingen wird, sicherere und wirksamere Therapien für Kinder zu entwickeln.“