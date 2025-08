Aktien New York Ausblick Moderate Gewinne - Palantir-Zahlen untermauern KI-Boom Die US-Börsen dürften ihre Erholung am Dienstag mit leichten Gewinnen fortsetzen. Die Erwartungen an Leitzinssenkungen seien zunehmend eingepreist, sodass von dieser Seite der Auftrieb nachlasse, hieß es von Börsianern. Zugleich gäben die starken …