DZ BANK stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Infineon nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 34 auf 42 Euro angehoben. Der Chiphersteller habe operativ überzeugt und sich im schwierigen Marktumfeld gut geschlagen, schrieb Dirk Schlamp am Dienstag. Besonders die über den Erwartungen liegende Profitabilität, erste spürbare Effekte aus dem Sparprogramm sowie die starke Positionierung in strukturell wachsenden Bereichen wie Stromversorgung fu?r KI-Systeme und Energieinfrastruktur stützten den Anlagehintergrund./rob/la/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2025 / 14:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2025 / 14:18 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,60 % und einem Kurs von 35,58EUR auf Tradegate (05. August 2025, 15:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Dirk Schlamp

Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



