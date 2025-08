Tarifvertrags-Verhandlung? Birtat widerspricht Gewerkschaft

MURR (dpa-AFX) - Der Dönerspieß-Hersteller Birtat hat der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) widersprochen, dass an diesem Donnerstag die Tarifverhandlungen wieder aufgenommen werden sollen. Richtig sei, dass die Geschäftsführung einen "Austausch hinsichtlich der unterschiedlichen Standpunkte angeboten" habe. "Bei diesen Gesprächen soll es inhaltlich allerdings nicht um Verhandlungen über einen Tarifvertrag gehen", teilte Birtat mit.

Nach mehreren Warnstreiks in der Dönerfabrik im schwäbischen Murr bei Ludwigsburg hatte die NGG am Dienstag mitgeteilt, die Arbeitgeberseite habe ihre Bereitschaft erklärt, mit der Tarifkommission der Gewerkschaft am Donnerstag über einen Tarifvertrag zu verhandeln. Bis Donnerstag würden geplante Warnstreiks daher vorerst ausgesetzt.