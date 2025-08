Intrusionsziel Rhosgobel nach Blackjack und Eiger als dritte Goldlagerstätte bestätigt

Mit den ersten beiden Bohrergebnissen des Jahres 2025 auf dem frischen Ziel Rhosgobel auf dem RC Goldprojekt im Yukon knüpft Sitka Gold Corp. (TSX-V:SIG; FSE:1RF; OTCQB:SITK) spektakulär an den Erfolg seiner beiden Entdeckungsbohrungen 001 und 002 aus dem Vorjahr an. Die beiden ersten analysierten Bohrlöcher des Jahres 2025 bei Rhosgobel lieferten mineralisierte Abschnitte mit 152,1 m mit 1,00 g/t Au von der Oberfläche, einschließlich 9,0 m mit 4,23 g/t Au und 10,0 m mit 2,75 g/t Au in Bohrung DDRCRG-25-003, sowie 114,8 m mit 1,11 g/t Au ab der Oberfläche, einschließlich 8,6 m mit 3,50 g/t Au ab 41,0 m in Bohrloch DDRCRG-25-005. Damit haben alle vier bisher auf Rhosgobel ausgewerteten Diamantbohrlöcher, einschließlich der beiden 2024 gebohrten Entdeckungsbohrlöcher, mehr als 100 Gramm pro Meter (g/t*m) Gold durchteuft. Sitka geht daher davon aus, dass es sich bei Rhosgobel nach Blackjack und Eiger um die dritte intrusionsbezogene Goldlagerstätte im RC-Goldprojekt im Yukon handelt. Derzeit sind zwei Bohrgeräte in Rhosgobel im Einsatz, wobei bisher 18 Bohrlöcher fertiggestellt wurden und in 14 der 18 fertiggestellten Bohrlöcher sichtbares Gold identifiziert wurde. Die Ergebnisse für 14 Bohrlöcher stehen noch aus. Das Bohrziel Rhosgobel liegt rund 5 km südlich von Blackjack. Es handelt sich um eine große oberflächennahe Goldlagerstätte, die grob durch eine 1,5 km x 2 km große Gold-in-Boden-Anomalie mit Werten von bis zu >500 ppb Gold definiert ist. Für Rhosgobel sind in der laufenden Saison 10.000 m Bohrungen vorgesehen.

Insgesamt umfasst das diesjährige Bohrprogramm 30.000 Meter. Bislang wurden in diesem Jahr 21.347 Meter in 58 Bohrlöchern abgeschlossen, vier Bohrgeräte sind derzeit im Clear Creek Intrusive Complex im Einsatz. Die Ergebnisse für 43 abgeschlossene Bohrlöcher in der Zone Blackjack-Saddle-Eiger und den Zielen Rhosgobel und Pukelman stehen noch aus. Vor kurzem wurden auch Bohrungen in der Intrusion Pukelman begonnen, die sich etwa 2,5 km südöstlich der Lagerstätte Blackjack befindet. Derzeit sind zwei Bohrgeräte in Pukelman im Einsatz, wo bei früheren Bohrungen unter anderem ein mineralisierter Abschnitt von 10,7 Meter mit 20,46 g/t Gold durchteuft wurde. (siehe Pressemitteilung vom 24. Juni 2024), auf das Potenzial einer weiteren reduzierten intrusionsbezogenen Goldlagerstätte hindeuten. In diesem Jahr sollen in Pukelman Diamantbohrungen über bis zu 5.000 Meter abgeschlossen werden.