De.mems neue Zahlen bestätigen Erfolgskurs

De.mem, das internationale Industriewasser- und Abwasserbehandlungsunternehmen mit Hauptsitz in Australien, vermeldet auch nach dem zweiten Quartal gute Zahlen. Für Firmenchef Andreas Kröll spricht von Rekordergebnissen, denn die Bareinnahmen von Januar bis Ende Juni beliefen sich auf 15,7 Mio. AUD. Das ist ein Anstieg von 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Damit zeigt sich, dass De.mems Erfolg langfristig angelegt ist. Denn die Wachstumsdynamik dauert nun schon 25 aufeinanderfolge Quartale an. Auch der Cash-Flow bleibt positiv. Firmenchef Andreas Kröll und sein Team nehmen bereits neue Ziele ins Visier.

Konkret liegt der nun berichtete operative Cash-Flow bei 533.000 AUD. Die wiederkehrenden Einnahmen liegen dabei bei mehr als 90 Prozent. „Wir haben unser Geschäftsmodell auf solide Füße gestellt, das zahlt sich nun aus“, erklärt Firmenchef Kröll. Binnen Jahresfrist konnte das Unternehmen rund 1,5 Mio. AUD an operativem Cash-Flow erwirtschaften. Auch der Kassenbestand legt kontinuierlich zu. Waren es nach dem ersten Quartal noch 3,7 Mio. AUD, sind es nun 4,0 Mio. AUD. Das Unternehmen sieht sich damit sicher auf dem Kurs, in diesem Gesamtjahr ein neues Rekordergebnis einzufahren.

Auch im Branchenvergleich steht De.mem gut da. Die Rekord-Zahlungseingänge von 15,7 Mio. AUD im ersten Halbjahr 2025 entsprechen mehr als dem Vierfachen der durchschnittlichen jährlichen Umsatzwachstumsrate von 3,5 Prozent für die Branche (gemessen am Baird Water Technology Index, der 12 große, auf Wasser spezialisierte Hersteller umfasst, die repräsentativ für den gesamten Wassersektor sind).

Starke australische Betriebseinheiten begründen Rekorde

Hintergrund für den Aufwind des Unternehmens sind vor allem die starken Leistungen der australischen Betriebseinheiten. Während konzernweit ein positiver operativer Cashflow erzielt wurde, investierte De.mem im zweiten Quartal 2025 weiterhin rund 130.000 AUD in die Tochtergesellschaft in Singapur. Die Singapur-Einheit ist hauptsächlich mit der Entwicklung und Kommerzialisierung der neuen Membrantechnologien des Unternehmens beschäftigt.

Neue Produkte für Haushaltsfiltration auf dem Weg

Für die zweite Jahreshälfte konzentriert sich De.mem aus die Markteinführung von Produkten zur Wasseraufbereitung für den Hausgebrauch. Dazu hat das Unternehmen Vertriebspartnerschaften in Indonesien, China und Japan in Gang gebracht. Zudem treibt das Unternehmen aufwendige Zertifizierungsprozesse voran, um in den entsprechenden Märkten als Anbieter mitmischen zu können.