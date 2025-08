Varta sieht sich nach Krise zurück auf Kurs

Jasketi schrieb 06.02.25, 11:13

Am 09.01.2025 hat die Varta AG ein Aufsichtratsprotokoll vom 13.06.2023 beim Handelsregister eingereicht, aus dem hervorgeht, dass Varta "fertig hat".

Das nahende Ende war also schon längst bekannt, als Vorstand und Aufsichtsrat noch monatelang "optimistisch in die Zukunft blickten".

Für mich sind das Verbrecher, die ins Gefängnis gehören.

Nicht StaRUG ist das Verbrechen an den Anlegern sondern die Vorgehensweise von Vorstand und Aufsichtsrat.

Die Beschwerden über StaRUG sind nur ein Ablenkungsmanöver.

Bild: 23017_20250206110632_Screenshot 2025-02-06 at 11-01-05 registerdocument-2025-02-06-10-58-30

https://www.unternehmensregister.de/ureg/registerPortal.html;jsessionid=6476D8818F58F5923203574F5E4B1A4F.web03-1?submitaction=showDkTree&gkz=B2805&gkzalt=&rtype=HRB&rnr=728059&action=tree&id=N__0_0_3_1&state=1&searchIdx=0

Varta ist ein sehr grosses Armutszeugnis für die gesamte Wirtschaftspresse, Analystengemeinde und Börsenberichterstattung.

Ob die sich schämen?