Zinshoffnungen und KI-Boom stützen jüngste Gewinne

Der Dow Jones Industrial legte im frühen Handel um 0,11 Prozent auf 44.224 Punkte zu. Zum Wochenstart hatte sich der US-Leitindex nach seinen deutlichen Verlusten in der vergangenen Woche wieder auf den Erholungspfad begeben. Am Freitag war er angesichts schwacher Arbeitsmarktdaten auf den tiefsten Stand seit Ende Juni gefallen.

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Dienstag ihre Erholung vom Wochenauftakt mit moderaten Gewinnen fortgesetzt. Zugleich gaben starke Quartalszahlen des Software-Entwicklers Palantir angesichts des sich fortsetzenden KI-Booms der Technologiebranche weiteren Schwung.

Der Nasdaq 100 gewann am Dienstag 0,35 Prozent auf 23.269 Punkte. Der von Techwerten dominierte Index hatte noch am vergangenen Donnerstag ein Rekordhoch erreicht, bevor die Talfahrt begann. Dies war auch beim S&P 500 der Fall, der am Dienstag um 0,19 Prozent auf 6.342 Zähler stieg.

Weitere Hoffnungen auf Zinssenkungen befeuerte die Präsidentin der Regionalbank von San Francisco, Mary Daly. Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung der US-Notenbank Fed im September wird an den Börsen inzwischen bei um die 90 Prozent gesehen. Vor dem Arbeitsmarktbericht hatte sie bei weniger als 50 Prozent gelegen.

US-Präsident Donald Trump äußerte sich in einem Gespräch mit dem Fernsehsender CNBC außerdem optimistisch für eine Handelsvereinbarung mit China. Gleichzeitig teilte er mit, dass er wohl in der nächsten Woche US-Zölle auf Halbleiter- und Pharma-Importe ankündigen wird./ajx/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Palantir Aktie Die Palantir Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 44.100 auf Ariva Indikation (05. August 2025, 16:04 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Palantir Aktie um +7,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +27,87 %. Die Marktkapitalisierung von Palantir bezifferte sich zuletzt auf 337,13 Mrd..