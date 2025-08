Rational-Aktie: Stabiles Wachstum trotz globaler Unsicherheiten

Rational ist ein weltweit führender Hersteller professioneller Kochsysteme für Großküchen. Zum Sortiment gehören der iCombi Pro, der iCombi Classic, das multifunktionale Garsystem iVario Pro sowie die digitale Lösung ConnectedCooking zur zentralen Steuerung und Überwachung von Kochprozessen. Ergänzt wird das Angebot durch Zubehör, Reinigungsprodukte, Ersatzteile und umfassende Serviceleistungen.

Die Systeme kommen unter anderem in Restaurants, Hotels, Kantinen, Krankenhäusern und Schulen zum Einsatz – ebenso in Bäckereien, Metzgereien, Tankstellen, Supermärkten, bei Lieferdiensten, dem Militär und in Justizvollzugsanstalten. Der weltweite Vertrieb erfolgt über ein Netzwerk unabhängiger Partner.