Einkommensinvestoren aufgepasst! 3 Aktien mit stark wachsenden Dividenden

Amgen ist eines der weltweit größten und führenden Biotechnologieunternehmen. Das Unternehmen erforscht, entwickelt und produziert innovative biopharmazeutische Arzneimittel, insbesondere für Patienten mit schweren oder bislang unzureichend behandelbaren Erkrankungen. Das US-Unternehmen hat seine Dividende für 2025 um 5,8 Prozent erhöht, was eine durchschnittliche jährliche Steigerung von 9,2 Prozent in den letzten fünf Jahren widerspiegelt. Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei 3,1 Prozent, was im Einklang mit dem Fünfjahresdurchschnitt steht.

Morningstar erwartet, dass die Dividende bis 2029 auf 12,02 US-Dollar pro Aktie steigen wird. Aktuell wird die Aktie mit einem 9-prozentigen Abschlag zum fairen Wert gehandelt.