30 Jahre "Schlafes Bruder"

Gaschurn, Montafon (ots) - Jubiläumsfeier im Montafon erinnert an Filmgeschichte

unter freiem Himmel



Vor 30 Jahren wurde im Montafon Filmgeschichte geschrieben: Mitten in der

eindrucksvollen Kulisse des Garneratals in Gaschurn entstand ein Werk, das

Menschen weltweit bewegt hat - intensiv, kompromisslos, tiefgreifend. "Schlafes

Bruder", basierend auf dem gleichnamigen Roman des Vorarlberger Autors Robert

Schneider, wurde unter der Regie des weltbekannten Joseph Vilsmaier zum

preisgekrönten internationalen Kinoereignis. Im September 2025 kehrt die

bewegende Geschichte rund um das Musikgenie Elias Alder an den Ort ihrer

Entstehung zurück - mit Jubiläumsfeierlichkeiten in Gaschurn, dem Drehort und

Schauplatz der Welturaufführung im Jahr 1995.



Basierend auf dem gleichnamigen Roman von Robert Schneider, wurde "Schlafes

Bruder" im Jahr 1995 von Regisseur Joseph Vilsmaier in Szene gesetzt. Für die

Dreharbeiten wurde in der Montafoner Gemeinde Gaschurn ein authentisches

Bergdorf des 18. Jahrhunderts errichtet - mit viel Liebe zum Detail, unter

anderem von Oscar-Preisträger Rolf Zehetbauer gestaltet. Die dramatische

Berglandschaft des Garneratals wurde zur eigenständigen Figur des Films - rau,

wild und zutiefst berührend.







Starbesetzung, ergänzt durch zahlreiche einheimische Darstellerinnen und

Darsteller, die dem Film seine unverkennbare Authentizität verliehen. Untrennbar

mit der Wirkung des Films verbunden ist auch seine Musik: Die eindringlichen

Kompositionen von Hubert von Goisern und Norbert (Eliott) Schneider verleihen

der Geschichte emotionale Tiefe, musikalische Wucht und eine eigene Sprache. Der

Film erzählt von der zerstörerischen Kraft der Leidenschaft, von der Schönheit

der Musik und dem Ringen mit dem Schicksal. Und er stellt eine einfache, doch

tiefgreifende Frage in den Raum: Wer liebt, schläft nicht.



Rückkehr an den Ursprung



Am 9. September 1995 feierte der Film in Gaschurn seine Welturaufführung - unter

freiem Himmel und begleitet von rund 7.000 begeisterten Besucherinnen und

Besuchern. 30 Jahre später kehrt "Schlafes Bruder" zurück an den Ort seiner

Entstehung. Zwischen dem 9. und 20. September 2025 wird in Gaschurn ein ebenso

emotionales wie vielfältiges Programm geboten, das unter anderem mit einer

Jubiläumsausstellung mit inszenierten Bildwelten, einer geführten Wanderung zu

den Originaldrehorten sowie einem Erinnerungsabend und Open-Air-Kino mit

Darstellenden, Wegbegleitenden und Zeitzeugen aufwartet.



Ein besonderer Höhepunkt im Rahmen des Jubiläums bildet die Teilnahme des

Ein besonderer Höhepunkt im Rahmen des Jubiläums bildet die Teilnahme des
Schauspielers André Eisermann. In der Hauptrolle des Elias Alder prägte er als





