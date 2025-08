Deutsche Indizes im Aufwind: DAX & MDAX glänzen, US-Märkte schwächeln

Entwicklung der Indizes

Am heutigen Handelstag zeigen die deutschen Indizes eine positive Entwicklung, während die US-amerikanischen Indizes Verluste verzeichnen. Der DAX notiert aktuell bei 23.834,70 Punkten und verzeichnet ein leichtes Plus von 0,13%. Der MDAX zeigt eine stärkere Performance mit einem Anstieg von 0,76% und steht bei 30.779,34 Punkten. Auch der SDAX und der TecDAX befinden sich im Aufwärtstrend, mit Zuwächsen von 0,55% bzw. 0,67%, und notieren bei 17.181,68 Punkten bzw. 3.803,08 Punkten. Im Gegensatz dazu stehen die US-amerikanischen Indizes unter Druck. Der Dow Jones verliert 0,26% und notiert bei 44.055,80 Punkten. Der S&P 500 verzeichnet ebenfalls ein Minus von 0,49% und steht bei 6.297,51 Punkten. Diese gegensätzlichen Entwicklungen spiegeln unterschiedliche Marktbedingungen und Anlegerstimmungen in Europa und den USA wider. Während die deutschen Indizes von positiven Impulsen profitieren, belasten möglicherweise makroökonomische Sorgen die US-Märkte.Infineon Technologies führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 4.83% an, gefolgt von Porsche AG mit 2.88% und Daimler Truck Holding, das um 2.17% zulegte.Im Gegensatz dazu verzeichnete Fresenius Medical Care einen Rückgang von -1.80%, während Siemens Energy um -1.94% fiel.Commerzbank war der größte Verlierer im DAX mit einem Minus von -5.72%.Im MDAX sticht Redcare Pharmacy mit einem Anstieg von 5.13% hervor, gefolgt von Aurubis mit 4.96% und KRONES, das um 4.89% zulegte.ThyssenKrupp verzeichnete einen Rückgang von -1.79%, während IONOS Group um -1.85% fiel. AIXTRON war mit einem Minus von -4.28% der größte Verlierer im MDAX.Stabilus führt die SDAX-Werte mit einem Anstieg von 6.67% an, gefolgt von NORMA Group mit 5.85% und Secunet Security Networks, das um 3.90% zulegte.Heidelberger Druckmaschinen fiel um -3.99%, während SFC Energy um -4.16% sank. Formycon war der größte Verlierer im SDAX mit einem Minus von -5.22%.Im TecDAX ist Infineon Technologies mit 4.83% der Spitzenreiter, gefolgt von TeamViewer mit 3.23% und SUESS MicroTec, das um 3.18% zulegte.IONOS Group fiel um -1.85%, während AIXTRON um -4.28% sank. Formycon war auch hier mit einem Minus von -5.22% der größte Verlierer.Im Dow Jones führt Unitedhealth Group mit einem Anstieg von 1.88%, gefolgt von 3M mit 1.68% und Amazon , das um 1.38% zulegte.Visa (A) verzeichnete einen Rückgang von -1.43%, während NVIDIA um -1.68% fiel. JPMorgan Chase war mit einem Minus von -1.97% der größte Verlierer im Dow Jones.Im S&P 500 sticht Axon Enterprise mit einem Anstieg von 14.53% hervor, gefolgt von Leidos Holdings mit 6.55% und Palantir, das um 6.46% zulegte.Eaton fiel um -7.04%, während Henry Schein um -9.03% sank. Fidelity National Information Services war mit einem Minus von -9.17% der größte Verlierer im S&P 500.