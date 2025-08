Yum! Brands-Aktie: Solides Wachstum – Neue CEO-Ära startet im Oktober

Yum! Brands-Quartalsergebnisse

Der Umsatz stieg um zehn Prozent auf 1.933 Millionen US-Dollar und verfehlte damit die Analystenerwartungen minimal um 0,28 Prozent.

Der Gewinn verbesserte sich leicht um zwei Prozent auf 374 Millionen US-Dollar und lag mit 1,31 Prozent ebenfalls leicht unter den Erwartungen.

Besonders stark wuchs der Umsatz in der KFC-Division mit 19 Prozent, gefolgt von Taco Bell mit sieben Prozent Zuwachs und Pizza Hut mit einer Stagnation.

Im gesamten ersten Halbjahr 2024 wuchs der Umsatz um elf Prozent auf 3.720 Millionen US-Dollar, während der Gewinn um acht Prozent auf 628 Millionen US-Dollar nachgab.

CEO-Einschätzung

David Gibbs, CEO von Yum! Brands, sagte:

„Unsere Ergebnisse im zweiten Quartal zeigen die Wirkung unserer innovativen Produktentwicklung, der digitalen Transformation und der Stärke unserer globalen Marken. Taco Bell U.S. entwickelte sich mit einem flächenbereinigten Umsatzwachstum von vier Prozent deutlich besser als der Gesamtmarkt, und KFC International eröffnete brutto 565 neue Standorte. Mit unserer starken globalen Expansion, attraktiven Preis-Leistungs-Angeboten und innovativen Anwendungen unserer integrierten Technologieplattform sind wir hervorragend aufgestellt, um in einem sich wandelnden Konsumumfeld weiter zu wachsen.“

Yum! Brands-News

Am 17. Juni 2025 gab Yum! Brands bekannt, dass Chris Turner vom Vorstand einstimmig zum neuen CEO ernannt wurde. Er wird die Nachfolge von David Gibbs zum 1. Oktober 2025 antreten. Gibbs bleibt bis Ende 2026 als Berater im Unternehmen, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

Turner ist seit 2019 CFO und übernahm 2024 zusätzlich die Funktion des Chief Franchise Officer. Während seiner Zeit bei Yum! prägte er maßgeblich die digitale Transformation des Unternehmens. Zu seinen Erfolgen zählen unter anderem die Gründung von Byte by Yum!, die Zentralisierung der globalen Lieferkette sowie die Entwicklung neuer Geschäftskonzepte.

Zudem kündigte Taco Bell am 26. Juni 2025 an, das neue Getränkeformat Live Más Café bis Ende 2025 auf 30 Standorte auszuweiten. Das Konzept umfasst mehr als 30 eigens entwickelte Getränkevarianten – darunter Churro Chillers, Spezialkaffees und Dream Sodas. Bis 2030 strebt Taco Bell einen Getränkeumsatz von fünf Milliarden US-Dollar an.

Quelle: https://investors.yum.com/financial-information/annual-reports/

Fazit

Yum! Brands verfehlte im zweiten Quartal 2025 die Erwartungen nur leicht. Auffällig ist, dass die Aktie in den vergangenen 20 Jahren kontinuierlich gestiegen ist, während die Ergebnisse nicht mithalten konnten. Dementsprechend ist die Bewertung stetig in die Höhe auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von heute 28,8 geklettert (05.08.2025).

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE-Redaktion

Die Yum Brands Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,10 % und einem Kurs von 139,5USD auf NYSE (06. August 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.