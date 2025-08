Aktien Europa Schluss Fragile Erholung - Konjunktursorgen in USA nehmen zu An den Börsen Europas haben die Anleger am Dienstag hinter die jüngste Erholung ein Fragezeichen gesetzt. Zunehmende Wirtschaftssorgen in den USA angesichts einer unerwarteten Stimmungseintrübung im Dienstleistungssektor belasteten am Nachmittag …