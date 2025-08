Zalando: Neue Prognose 2025 nach Fusion mit ABOUT YOU! Zalando setzt neue Maßstäbe: Der Zusammenschluss mit ABOUT YOU markiert einen Wendepunkt in der Modebranche. Am 11. Juli 2025 vereinte Zalando seine Kräfte mit ABOUT YOU und erwarb 91,45 % des Unternehmens. Die Prognosen für 2025 wurden angepasst, …