Lemonade: Der einstige Corona-Liebling kehrt mit starken Zahlen zurück!

In der Spitze konnte die Aktie von Lemonade am Dienstag rund 30 Prozent zulegen. Der Auslöser waren gute Zahlen für das zweite Quartal, die über den Erwartungen lagen. Zu Glanzzeiten während der Corona-Pandemie kratzte die Aktie an der Marke von 200 US-Dollar. Kann sich das Papier wieder in diese Höhen aufschwingen.

Das US-Unternehmen Lemonade wurde 2015 mit der Vision gegründet, die Versicherungsbranche zu revolutionieren. Anders als klassische Versicherer setzt Lemonade auf künstliche Intelligenz und eine komplett digitale Infrastruktur, um Policen für Hausrat, Haftpflicht, Kfz und Leben schneller, transparenter und günstiger anzubieten. Mit einem klaren Fokus auf einfache Nutzerführung und ein modernes Markenimage zog der Insurtech-Pionier vor allem junge Kunden an, die sich sonst nur schwer für Versicherungen begeistern lassen.