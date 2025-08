Morphic Medical kündigt CEO-Wechsel an

Der Verwaltungsrat freut sich, bekannt geben zu können, dass Mike Gutteridge die Rolle des CEO übernehmen wird, der einen reichen Erfahrungsschatz im Bereich der bariatrischen Endoskopie mitbringt. Zuletzt war Mike als Vice President of Therapy Development and Commercial Operations bei Morphic tätig, wo er die Go-to-Market-Strategie des Unternehmens für RESET entwickelte.

„Joe war maßgeblich daran beteiligt, Morphic Medical zu dem Unternehmen zu machen, das es heute ist", sagte Mark Lerdal, Vorsitzender des Verwaltungsrats. „Wir sind dankbar für seine Vision, seine Führungsqualitäten und sein Engagement für Innovation und Patientenversorgung. Wir freuen uns auch, Mike willkommen zu heißen, der unsere Werte teilt und eine erfolgreiche Erfolgsbilanz bei der internationalen Vermarktung mitbringt, während wir in unsere nächste Wachstumsphase eintreten."

„Es war ein Privileg, Morphic Medical in den letzten 5 Jahren zu leiten. Ich bin stolz auf das, was unser großartiges Team erreicht hat, und bin zuversichtlich für die Zukunft des Unternehmens unter Mike. Ich bleibe der Mission verpflichtet und freue mich darauf, Mike und den Vorstand beim Übergang von Morphic in dieses aufregende nächste Kapitel zu unterstützen", erklärte Virgilio.

Mike Gutteridge sagte: „Ich fühle mich geehrt, als Nachfolger von Joe Virgilio die Rolle des Chief Executive Officer bei Morphic Medical zu übernehmen, und ich bin sehr dankbar für seine anhaltende Unterstützung, während wir dieses nächste Kapitel beginnen. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Medizintechnikbranche in den Bereichen klinische Innovation, kommerzielle Strategie, Marktentwicklung und Kostenerstattung bin ich begeistert von der Möglichkeit, Morphic in seine nächste Phase zu führen, eine gezielte Expansion in globale Märkte, eine beschleunigte Vermarktung und eine Vertiefung unseres Engagements, das Leben von Patienten durch wirksame, dauerhafte Therapien zu verbessern.

Als CEO werde ich auf der Pionierarbeit von Morphic im Bereich der GI-Stoffwechselgesundheit aufbauen und weiterhin eine Kultur der Agilität, Zielstrebigkeit und Partnerschaft sowohl innerhalb unseres außergewöhnlichen Teams als auch mit unserem wachsenden Netzwerk von Klinikern, Forschern und Investoren fördern. Gemeinsam werden wir sicherstellen, dass die Technologie von Morphic die Menschen erreicht, die sie am dringendsten benötigen, und gleichzeitig durch verantwortungsvolles Wachstum nachhaltige Werte schaffen.

Dies ist eine aufregende Zeit für unser Unternehmen, und ich bin stolz darauf, die nächsten Schritte mitzugestalten."

Der Führungswechsel wird in den kommenden Monaten sorgfältig vorbereitet, um die Kontinuität in allen Bereichen, Interessengruppen und Partnerschaften zu gewährleisten.

Über Morphic

Morphic Medical ist der Entwickler von RESET, einer endoskopisch verabreichten Therapie, die eine nicht-chirurgische, alternative Behandlung von morbider Adipositas und/oder Adipositas bei gleichzeitigem Vorliegen von kardiometabolischen Risikofaktoren, z. B. Typ-2-Diabetes und/oder Dyslipidämie, bietet. RESET ist in den Vereinigten Staaten nicht zum Verkauf zugelassen und darf laut Bundesgesetz nur zu Forschungszwecken verwendet werden. Das 2003 gegründete Unternehmen Morphic Medical hat seinen Hauptsitz in Boston, Massachusetts. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte morphicmedical.com oder folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

Morphic Medical Medienkontakt:

Investor Relations

investor@morphicmed.com

+1 (781) 357-3296

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2724347/5446031/Morphic_RGB_Logo.jpg

