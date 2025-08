Zalando gibt neuen Ausblick für 2025 inklusive About You - starkes Quartal

BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Händler Zalando hat nach einem starken zweiten Quartal beim Ausblick die Übernahme von About You eingerechnet. Nach Abschluss der Transaktion Mitte Juli seien 2025 ein Umsatz von 12,1 bis 12,4 Milliarden Euro und ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 550 bis 600 Millionen Euro zu erwarten, teilte der Dax-Konzern am Dienstagabend mit. Der Umsatz dürfte damit um 14 bis 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr steigen, in dem About You noch nicht einbezogen war. Zuvor hatte Zalando - ohne About You - ein Umsatzplus von 4 bis 9 Prozent angepeilt und für das bereinigte Ebit 530 bis 590 Millionen Euro angegeben.

Zalando könne sich dabei auf eine starke Entwicklung im ersten Halbjahr stützen. Zudem seien im zweiten Halbjahr weitere Effizienzgewinne bei den Kosten sowie erste Synergien zu erwarten, hieß es weiter.