MGI Tech kooperiert mit der Universität Lincoln, um mit Genomik den neuseeländischen Weinbau zu revolutionieren

AUCKLAND, Neuseeland, 5. August 2025 /PRNewswire/ -- MGI Tech Co., Ltd. („MGI"), ein Unternehmen, das sich der Entwicklung wichtiger Tools und Technologien für Innovationen in den Biowissenschaften verschrieben hat, ist eine Kooperation mit der Universität Lincoln in Canterbury eingegangen, um mithilfe fortschrittlicher Sequenzierungstechnologie nachhaltige Herausforderungen im Weinbau anzugehen. Die Initiative zielt darauf ab, mithilfe der Genomik bessere Rebsorten und Hopfensorten zu züchten, die tolerant und resistent gegen Schädlinge und Krankheiten sind, um so den Einsatz von Fungiziden in der neuseeländischen Weinexportindustrie im Wert von 2,1 Milliarden US-Dollar zu reduzieren.

Herausforderungen für den Weinbau in Neuseeland: Krankheiten, Chemikalien und Nachhaltigkeitsdruck