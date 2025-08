Aktien Wien Schluss ATX legt leich zu Der Wiener Aktienmarkt ist am Dienstag mit einem kleinen Plus aus dem Handel gegangen. Nach mehrmaligem Vorzeichenwechsel verzeichnete der Leitindex ATX am Ende einen Zuwachs von 0,11 Prozent auf 4.523,6 Punkte. Der mehr Aktien umfassende ATX Prime …