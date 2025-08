Trump verliert Kontakt zur Realität - Zölle beginnen zu wirken!

Das heutige Interview von Donald Trump beim US-Börsensender CNBC mit teilweise abstrusen Behauptungen zeigt: der US-Präsident verliert zunehmend den Kontakt zur Realität! So scheint Trump zu glauben, dass die EU ihm 600 Milliarden Dollar "schenken" will zu seiner freien Verfügung - was natürlich Unsinn ist, weil wie die EU bereits klar gemacht, Investitionen durch Unternehmen erfolgen, auf die Brüssel kein Einfluss hat. Sollte das nicht so klappen, droht der US-Präsident mit 35%-Zöllen gegen die EU. So oder so: die Zölle beginnen zu wirken, wie heutige Daten (ISM Index mit stärkstem Anstieg seit 2022) belegen. Caterpillar berichtet, dass die Zölle das Unternehmen 1,5 Milliarden gekostet haben (zahlt also doch nicht das Ausland die Zölle, wie Trump behauptet?). Nun kündigt Trump für "nächste Woche oder so" Zölle auf Medikamente und Chips an..

