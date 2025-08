Euro wenig verändert

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag letztlich nur wenig verändert präsentiert. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete im New Yorker Handel zuletzt 1,1573 US-Dollar und somit etwas mehr als im europäischen Nachmittagsgeschäft. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1546 (Montag: 1,1565) Dollar festgesetzt, der Dollar damit 0,8661 (0,8646) Euro gekostet.

Seine jüngsten deutlichen Kursgewinne verteidigte der Euro. Am Freitag hatte ein überraschend schwacher US-Arbeitsmarktbericht Spekulation auf schon baldige Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed verstärkt. Das hatte den Dollar belastet und dem Euro im Gegenzug Auftrieb verliehen, der zuvor auf den tiefsten Stand seit Mitte Juni gefallen war.