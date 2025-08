Zalando Aktie mit kräftigem Kursplus - 05.08.2025

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Zalando Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -20,76 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Zalando Aktie damit um -4,07 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,07 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Zalando -20,89 % verloren.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,30 % geändert.

Zalando Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,07 % 1 Monat -8,07 % 3 Monate -20,76 % 1 Jahr +12,08 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Zalando Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Zalando Aktie, wobei ein Anstieg auf etwa 28,90 € erwartet wird. Technische Analysen und mögliche Übernahmen durch JD.com werden erörtert. Die Veröffentlichung positiver Zahlen hat zu einer Anhebung der Prognosen geführt, während einige Mitglieder skeptisch über die Nachhaltigkeit des Anstiegs sind. Zudem wird der Einfluss von Marketingmaßnahmen und Akquisitionen auf die zukünftige Performance diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Zalando eingestellt.

Informationen zur Zalando Aktie

Es gibt 264 Mio. Zalando Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,20 Mrd.EUR wert.

Der Online-Händler Zalando hat nach einem starken zweiten Quartal beim Ausblick die Übernahme von About You eingerechnet. Nach Abschluss der Transaktion Mitte Juli seien 2025 ein Umsatz von 12,1 bis 12,4 Milliarden Euro und ein bereinigtes Ergebnis …

Zalando setzt im zweiten Quartal 2025 neue Maßstäbe: Mit beeindruckendem Wachstum und innovativen Technologien erobert der Online-Riese die Herzen der Kund*innen.

Zalando strides confidently into 2025, showcasing impressive growth and innovation. With rising revenues and a surge in active customers, the company is redefining e-commerce. As it expands its digital ecosystem, Zalando is poised for continued …

Zalando Aktie jetzt kaufen?

Ob die Zalando Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Zalando Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.