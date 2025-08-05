SAP Aktie vs. Oracle Aktie: Wer dominiert das Börsenparkett?

Beide Unternehmen weisen eine lange Börsenhistorie auf und deshalb können wir uns sowohl die langfrstige, als auch kurzfristige Entwicklung ansehen.

Werfen wir zunächst einen Blick auf die letzten 10 Jahre: Oracle deklassiert SAP mit einer beeindruckenden Performance von +512 % gegenüber +276 %. Ein klarer Vorsprung!

Doch wie sieht es für Anleger aus, die erst seit 3 Jahren investieren? Auch hier liegt Oracle mit +191 % vor SAP (+166 %) – der Abstand schrumpft, bleibt aber spürbar.

Richtig spannend wird es beim Blick auf dieses Jahr: Während SAP seit Jahresbeginn nur magere 4 % zulegen konnte, begeistert Oracle mit satten 37 % Plus!

Oracle zieht SAP davon – und das über alle betrachteten Zeiträume hinweg! Egal, ob Langfrist-Investor oder kurzfristiger Trader: Oracle verspricht derzeit die bessere Rendite. Der Abstand in der 10-Jahres-Perspektive ist beeindruckend, doch selbst auf kurze Sicht lässt Oracle keine Zweifel aufkommen und hängt SAP auch im laufenden Börsenjahr locker ab.

Kleiner Trost für SAP über 3 Jahre und 10 Jahre gibt es wenigstens eine klare Outperformance gegenüber dem DAX.