Lightium, MPI Corporation und Axiomatic_AI geben strategische Partnerschaft bekannt, um die Prüfung von photonischen integrierten Schaltkreisen (PIC) mit KI-gesteuerten Lösungen zu revolutionieren

ZÜRICH und HSINCHU und BOSTON, 5. August 2025 /PRNewswire/ -- Die Lightium AG, MPI Corporation und Axiomatic_AI Inc. haben eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) unterzeichnet, um gemeinsam die weltweit erste intelligente, autonome und integrierte Testlösung (Intelligent, Autonomous, and Integrated Test Solution, IAITS) intelligente, autonome und integrierte Testlösung (IAITS)

Diese strategische Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Test- und Qualifizierungsprozesse für photonische integrierte Schaltkreise (PIC) zu revolutionieren, indem modernste künstliche Intelligenz, Hardware der nächsten Generation und fundiertes Fachwissen zusammengeführt werden. Die IAITS-Plattform wird bahnbrechende Leistungen bei Test-Workflows liefern und damit unübertroffene Effizienz, Präzision und Skalierbarkeit bieten, um den sich ständig weiterentwickelnden Anforderungen der Photonikindustrie gerecht zu werden.