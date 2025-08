RBC stuft London Stock Exchange auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für London Stock Exchange auf "Outperform" mit einem Kursziel von 13200 Pence belassen. Ben Bathurst erhöhte seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie in den Jahren 2025 und 2026, ließ sie für 2027 aber unverändert. Dies schrieb er am Dienstag im Nachgang der Halbjahreszahlen des Börsenbetreibers./ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2025 / 14:40 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2025 / 14:40 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,67 % und einem Kurs von 115,5EUR auf Lang & Schwarz (05. August 2025, 21:55 Uhr) gehandelt.