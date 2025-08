TERMINE, DISZIPLINEN UND MEHR ENTHÜLLT

Astana, Kasachstan (ots/PRNewswire) - Das weltweit größte phygital sportturnier

wird vom 18. Juli bis zum 1. August 2026 in der Hauptstadt Kasachstans

stattfinden .



Es werden rund 1.500 Athleten erwartet, die in 13 phygital disziplinen in der

ganzen Stadt antreten werden.





Athleten und Vereine kämpfen um einen Anteil am Preisgeld von 10 MillionenDollar.Phygital International , Veranstalter und Rechteinhaber der Games of the Future(Spiele der Zukunft) (GOTF) , hat offiziell Astana als Gastgeberstadt für dieAusgabe 2026 bestätigt, die vom 18. Juli bis zum 1. August 2026 stattfindenwird.Die Ankündigung erfolgte im Rahmen eines offiziellen Treffens mit demPremierminister der Republik Kasachstan, Olzhas Bektenov , gefolgt von einerPressekonferenz unter der Leitung der wichtigsten Vertreter der Veranstaltung,darunter Serik Zharasbayev, Vizeminister für Tourismus und Sport der RepublikKasachstan, Nis Hatt, CEO von Phygital International, und Alibek Khassenov,Präsident von Kazsportinvest JSC.Die Games of the Future 2026 sind als ultimative Verschmelzung von Sport unddigitalem Spiel bekannt und werden Astana in ein Zentrum für Spitzenwettkämpfeund bahnbrechende Innovationen verwandeln. Die Ausgabe 2026 bietet 13Disziplinen , darunter Fan-Favoriten wie Phygital Football, Phygital Basketball,Phygital Dancing und Phygital Shooter, aber auch die Phygital-Versionen fürHockey, Fighting (MMA und Boxen) und mehr. In jeder Disziplin treten dieAthleten zunächst in einer digitalen Version der Sportart an, um anschließendzur physischen Ausführung überzugehen. Die Endergebnisse werden anhand derkombinierten Leistungen in beiden Phasen ermittelt.Ein Preisgeld in Höhe von 10 Millionen Dollar wird die Spannung bei den GOTF2026 erhöhen, weltweite Aufmerksamkeit erregen und hochkarätige Talenteanziehen. Das Turnier, zu dem rund 1.500 Teilnehmer an verschiedenenAustragungsorten in Astana erwartet werden, ist ein wichtiger Meilenstein fürdie wachsende phygitale Bewegung. Um die Wirkung noch zu verstärken und dieFührungsrolle Kasachstans im Bereich Sporttechnologie und digitale Innovationhervorzuheben, wird die Stadt die Games of the Future City ausrichten, eineFeier der Innovation mit Fan-Zonen, interaktiven Ausstellungen undgemeinschaftsorientierten Technologieaktivitäten."Das phygital format eröffnet spannende neue Möglichkeiten, talentierteJugendliche für den Sport zu begeistern, und entspricht damit den sichwandelnden Erwartungen der modernen Sportgemeinschaft. Diese innovativenWettkampfformate prägen eine dynamische und relevante Agenda an der