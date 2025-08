Der Gorki-Tennis-Park in Kasachstan wurde als erster offizieller Roland-Garros-Club in Zentralasien anerkannt Strategische Partnerschaft mit dem französischen Tennisverband markiert wichtigen Meilenstein in der Entwicklung des Tennissports in KasachstanDer Gorki-Tennis-Park gehört nun zu einer exklusiven Gruppe von drei Clubs weltweitAustragungsort steht …