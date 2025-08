PSYCHIC FEVER of LDH JAPAN startet eine umfassende Europa-Expansion, feiert 3. Jahrestag mit Fantreffen in London und steigert die Vorfreude auf die europäische Live-Tournee

TOKIO, 6. August 2025 /PRNewswire/ -- Am 13. Juli veranstaltete die internationale Boygroup PSYCHIC FEVER of LDH JAPAN Inc. ihr Fantreffen, „PSYCHIC FEVER FIRST EUROPE FANMEET", in London. Das Event zur Feier des 3. Jahrestags ihres Debüts mit den lokalen Fans (ForEVER) war von Anfang bis Ende von Begeisterung und Jubel erfüllt und hinterließ einen starken Eindruck von der umfassenden Expansion der Gruppe nach Europa.

Bild 2: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108573/202507313010/_prw_PI2fl_5GayR1aV.jpg

Seit ihrem Debüt im Juli 2022 haben PSYCHIC FEVER stetig an ihrer globalen Präsenz gearbeitet. Nur zwei Monate später begannen sie mit Aktivitäten in ganz Südostasien, wobei sie ihren Stützpunkt in Thailand hatten, und eroberten die internationale Szene mit ihrem viralen Hit „Just Like Dat feat. JP THE WAVY", der im Januar 2024 herauskam. Im Februar dieses Jahres hat die Gruppe ihre allererste US-Tournee mit Auftritten in sechs großen Städten erfolgreich abgeschlossen. Ihr globaler Label-Deal mit der Warner Music Group hat ihre globalen Bestrebungen weiter beschleunigt.

Bei dem Fantreffen in London vertiefte die Gruppe nicht nur die Beziehung zu ihren Fans, sondern gab auch insgesamt acht Songs zum Besten, die auf der ganzen Welt populär geworden sind: „What's Happenin'", „Paradise", „Temperature", „Reflection", „Gelato", „BEE-PO", „Just Like Dat feat. JP THE WAVY" und „PROMISE". Insbesondere „PROMISE" – eine herzliche Botschaft an die Fans – enthält den berührenden Text: „I will never let you down, Promise that I'll be around" (Ich werde euch nie im Stich lassen, ich verspreche euch, dass ich da sein werde) - ein Bekenntnis zu kontinuierlichem Engagement und Wachstum zusammen mit ForEVER. Zum Abschluss der Show überraschten die Fans die Gruppe mit einer Videobotschaft, die durch ForEVER aus aller Welt zusammengestellt wurde. Ihre von Herzen kommenden Botschaften wurden auf der Bühne vorgetragen und bewegten die Mitglieder zutiefst.

Zum Beispiel aus den USA: „Eure Musik macht mich immer glücklich und gibt mir die Kraft dem morgigen Tag entgegenzutreten."

Aus Frankreich: „Eure Leidenschaft und Musik inspirieren mich jeden Tag."

Sichtlich gerührt antwortete JIMMY: „Vielen Dank. Wir sind wirklich dankbar. Es ist eine große Ehre, hier zu sein. Wir stehen noch ganz am Anfang unserer Reise – wir sind gerade drei Jahre alt geworden, wir sind noch Babys! Aber wir werden weiter wachsen und mehr von uns mit der Welt teilen. Im Moment fühlt es sich wie ein wahr gewordener Traum an. Ich kann nicht glauben, dass wir gerade jetzt in London auftreten! Und... ich hoffe wirklich, dass wir von nun an jedes Jahr eine Tournee in Europa machen können!"

Anfang dieses Jahres im März traten PSYCHIC FEVER auf dem „2025 SXSW Music Festival" auf – eines der weltweit größten integrierten Wirtschaftskonferenzen und -festivals – das in Austin, Texas, stattfand. Dort wurden sie von den Fachleuten der lokalen Musikindustrie hoch gelobt.

Im Anschluss an die Japan Expo in Paris, Frankreich, starteten sie im Juli ihre allererste europäische Fantreffen-Tournee durch Utrecht (Niederlande), Berlin (Deutschland) und London (Großbritannien).

Darüber hinaus startete die Gruppe ihre erste US-Fantreffen-Tournee „ForEVER CONNECT PCF North America FANMEET 2025", bei der sie Toronto (Kanada) sowie Boston, Philadelphia, Houston, Atlanta, Orlando und San Francisco (USA) besuchte. In 11 Städten in 6 Ländern treten PSYCHIC FEVER durch Fantreffen und Tanzworkshops mit ihren Fans in Kontakt und bauen ihre globale Präsenz in diesem Sommer weiter aus.

London hat legendäre Acts hervorgebracht, die die Musikgeschichte geprägt haben, wie die Beatles, die Rolling Stones und Queen, und bringt weiterhin Weltstars wie Ed Sheeran, Dua Lipa, Charli XCX, Central Cee, PinkPantheress und J Hus hervor.

Die Feier ihres dritten Jahrestages in einem so bedeutenden Musikzentrum war ein symbolischer Moment für PSYCHIC FEVER und markiert einen wichtigen Schritt in ihrer europäischen Expansion.

Da ihre globalen Ambitionen weiter wachsen, sind alle Augen auf das gerichtet, was als nächstes für PSYCHIC FEVER ansteht.

