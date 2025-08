PAUKENSCHLAG und eklatante Unterbewertung: Renk, Rheinmetall, Veganz Group Aktie

Paukenschlag bei der Veganz Group. In einem Podcast hat Veganz-Gründer Jan Bredack den Wert der Tochter Mililk auf über 80 Mio. EUR beziffert. Die Nachfrage sei „extrem“. Und auch der neue CEO will Gas geben und die „eklatante Unterbewertung“ der Food-Tech-Aktie angehen. Ein Kauf der Veganz-Aktie drängt sich auf. Ein Paukenschlag deutet sich auch bei Rheinmetall an. Analysten spekulieren auf eine Anhebung der Unternehmensprognose. Sie raten zum Kauf der Aktie und erwarten, dass die 2.000-EUR-Marke bald fällt. Und auch bei Renk sind Analysten optimistisch und erhöhen die Kursziele. Beide Rüstungskonzerne werden übrigens bald Quartalszahlen veröffentlichen.Lesen sie den Artikel hier weiter