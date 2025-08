STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Texas/Neuzuschnitt der Wahlkreise:

"US-Präsident Trump sieht in Texas die Chance gekommen, sich bei den Zwischenwahlen im November nächsten Jahres gleich fünf zusätzliche Sitze im Repräsentantenhaus zu sichern. Er muss um seine denkbar knappe Mehrheit dort fürchten und hat Angst, als lame duck, als "lahme Ente" in die zweite Hälfte seiner Amtszeit zu starten. Dass die Demokraten nun ihrerseits ankündigten, zum aggressiven Gerrymandering in ihren Hochburgen überzugehen, lässt nichts Gutes ahnen. Die Gräben werden dadurch nur noch tiefer in diesem zutiefst gespaltenen Land."/DP/jha