Haben Mittwoch ein Treffen mit Russland

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat für Mittwoch ein nicht näher erläutertes Treffen der USA mit Russland angekündigt. Es werde morgen ein Treffen mit Russland geben, sagte der Republikaner am Dienstag (Ortszeit) vor Journalisten. "Wir werden sehen, was passiert." Mehr Angaben machte er dazu nicht - auch nicht, wer an dem Treffen teilnimmt. Bereits vor Tagen hatte Trump angekündigt, seinen Sondergesandten Steve Witkoff wohl zur Wochenmitte nach Russland schicken zu wollen.

In wenigen Tagen läuft eine Frist ab, die Trump dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gesetzt hatte. Bis dahin soll eine Waffenruhe zwischen Russland und der von Moskau angegriffenen Ukraine erreicht werden. Seit 29. Juli läuft die 10-Tages-Frist - danach will Trump Sanktionen gegen Russlands Handelspartner verhängen.

Mit seiner Zoll-Drohung will der US-Präsident die wirtschaftliche Basis des Kremls weiter schwächen, indem vor allem große Abnehmer im Energie-Sektor wie China und Indien stärker unter Druck gesetzt werden. Russland führt seit mehr als drei Jahren einen Angriffskrieg gegen sein Nachbarland.

Bereits am Montag hatte Trump angekündigt, Indien im Kontext des russischen Angriffskriegs mit höheren Zöllen belegen zu wollen. Er schrieb nichts über eine konkrete Höhe. Ende Juli hatte er mit Blick auf Indien von mindestens 25 Prozent Zöllen und einer nicht näher benannten Strafe gesprochen.