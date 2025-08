Chance für deutsche Firmen?

BERN (dpa-AFX) - Von den hohen US-Zöllen auf Schweizer Importe können nach Einschätzung eines Schweizer Ökonomen deutsche Firmen profitieren. Während US-Präsident Donald Trump für die Schweiz 39 Prozent Zölle vorsieht, sind es für die EU "nur" 15 Prozent.

"Wenn die Zolldifferenz bleibt, würde das sicher einen Impuls nach Deutschland bringen", sagt Hans Gersbach, Ko-Direktor der Konjunkturforschungsstelle (Kof) an der Universität ETH in Zürich, der Deutschen Presse-Agentur. Deutsche Firmen hätten einen Wettbewerbsvorteil da, wo sie mit Schweizern konkurrieren, etwa in Bereichen wie Maschinen, Medizingeräte, Präzisionsinstrumente oder im Pharmabereich. Ihre Produkte wären in den USA deutlich günstiger. Viele Schweizer Anbieter hätten aber auch Produkte, die deutsche Wettbewerber nicht ersetzen können, sagt Gersbach.