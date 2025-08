Klöckner & Co trotzt Marktvolatilität: Erfolgreich in Q2 2025 Klöckner & Co zeigt mit einem Gewinn von 2 Mio. € im zweiten Quartal 2025 einen beeindruckenden Aufschwung, während strategische Erweiterungen und ein gestiegenes EBITDA den Weg für zukünftiges Wachstum ebnen.