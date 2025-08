Siemens Energy mit Rekordauftragsbuch - Prognose bekräftigt

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Auftragsbücher des Energietechnikkonzerns Siemens Energy sind weiter prall gefüllt. Im dritten Geschäftsquartal (per Ende Juni) stiegen die Auftragseingänge von 10,4 Milliarden auf 16,6 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in München mitteilte. Auf vergleichbarer Basis - also ohne Währungs- und Portfolioeffekte - lag das Plus bei knapp 65 Prozent. Dabei verzeichnete die Windkrafttochter Siemens Gamesa dank zweier milliardenschwerer Großaufträge in der Ostsee sprunghafte Zuwächse. Das problembehaftete Geschäft mit Windkraftanlagen an Land soll auch wieder Fahrt aufnehmen: So seien die Vertriebsaktivitäten beim Nachfolgemodell der mit Qualitätsmängeln behafteten 5.X-Plattform aufgenommen worden.

Aber auch in den anderen Sparten legten die Auftragseingänge deutlich zu: So profitierte das Geschäft mit Gaskraftwerken von neuen Aufträgen aus den USA, die rund die Hälfte des gesamten Auftragseingangs von knapp 6,2 Milliarden Euro ausmachten. Auch der Bereich Netztechnologie konnte fast ein Viertel mehr Neugeschäft einwerben. Insgesamt sitzt Siemens Energy damit auf einem Rekordauftragsbestand von 136 Milliarden Euro.