DAX-FLASH Dax steigt in Richtung 24.000 Punkte Auch zur Wochenmitte ist mit leicht steigenden Kurse am deutschen Aktienmarkt zu rechnen. Damit setzt sich die am Montag begonnene Erholung voraussichtlich fort. Der Dax könnte wieder in die jüngste Handelsspanne zwischen etwa 24.000 und 24.500 …