Konsolidierung im Anmarsch

Seit Ende 2022 steht in der Aktie von Heidelberg Materials eine Vervielfachung des Kurses bis auf 207,70 Euro und damit das 200 % Fibonacci-Extension-Retracement. Seit einigen Wochen kamen aber keine neuen Rekordstände mehr hinzu, vielmehr entwickelt sich aus dem Kursgeplänkel seit Anfang Juli nun ein offensichtliches Topping-Muster mit größerem Korrekturpotenzial. Obwohl noch alle mittel- bis langfristigen Trendverläufe vollkommen intakt sind, könnte schon bald eine gesunde Konsolidierung beginnen. Nach technischer Sicht sollte diese unterhalb von 190,00 Euro starten und in einem ersten Schritt auf 174,90 Euro talwärts führen. Darunter müsste zwingend mit einem Test des 50-Wochen-Durchschnitts bei 153,95 Euro gerechnet werden und würde sich dementsprechend für den Aufbau von Short-Positionen anbieten. Auf der Oberseite dürfte erst oberhalb der Rekordhochs eine überschießende Welle bis in den Bereich von 219,30 Euro heranreichen, wird aufgrund der hohen Bewertung derzeit aber nicht favorisiert.

Trading-Strategie: