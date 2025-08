Anleger gehen lieber in Deckung

Hintergrund der Executive Order unter US-Präsident Donald Trump sind offenbar eigene negative Erfahrungen mit JPMorgan Chase und der Bank of America. Kunden, denen ein Konto verweigert wird und Anleger aus der Kryptoszene sollen hierdurch besser geschützt werden und der Bank ein Bußgeld auferlegt werden können. Vorsorglich haben sich einige Investoren aus dem Wertpapier der Bank of America zu Beginn dieser Woche weiter zurückgezogen und könnten bei einem Kursstand von unter 45,00 US-Dollar an einem weiteren Kursrutsch zunächst in den Bereich des EMA 50 bei 43,08 und darunter in den Bereich einer noch offenstehenden Kurslücke aus Anfang Mai um 41,73 US-Dollar partizipieren. Entsprechend dieser Entwicklung könnte auf das Wertpapier der Bank of America ein Short-Investment über den weiter unten vorgestellten Turbo-Put-Optionsschein abgeschlossen werden. Mittel- bis langfristig springt jedoch einem eine seit November letzten Jahres im Aufbau befindliche inverse SKS-Formation ins Auge, die bei erfolgreicher Auflösung einen weiteren Rallyeabschnitt direkt über die Vorgängerhochs aus 2022 initiieren könnte. Kurzzeitig bleibt der Wert jedoch auf der Short-Seite einzuschätzen.

Trading-Strategie: