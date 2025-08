JEFFERIES stuft Heidelberg Materials auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 217,70 auf 236,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Klarheit über die deutschen Infrastrukturpläne im Frühherbst, eine Verbesserung der wichtigsten europäischen Absatzmärkte bis zum zweiten Halbjahr 2025, weitere Belege für Kostensenkungen und/oder zusätzliche Fusionen und Übernahmen könnten die Konsensschätzungen für den Baustoffkonzern steigen lassen, schrieb Glynis Johnson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie schraubte ihre Umsatzprognosen für 2025 und 2026 leicht nach oben./rob/edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2025 / 16:28 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 194,4EUR auf Tradegate (06. August 2025, 08:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 236,50

Kursziel alt: 217,70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A