NurExones ExoPTEN erzielt vollständige Wiederherstellung der Gehfähigkeit in präklinischer Studie

Das Biotechnologieunternehmen NurExone Biologic Inc. (WKN: A3DNSU, ISIN: CA67059R1091) hat in einer aktuellen präklinischen Studie mit seinem neuartigen Wirkstoff ExoPTEN beeindruckende Ergebnisse erzielt: Bei Tieren mit akuter Rückenmarksverletzung führte eine Hochdosisbehandlung in 100 % der Fälle zur vollständigen Wiederherstellung der Gehfähigkeit. Die Studienergebnisse markieren einen Meilenstein auf dem Weg zu klinischen Studien am Menschen.

ExoPTEN zeigt deutliche Erfolge bei motorischer Genesung

In einem etablierten Tiermodell für Rückenmarksläsionen untersuchte NurExone die Wirkung von ExoPTEN in unterschiedlichen Dosierungen. Die Hochdosisgruppe erzielte dabei eine bemerkenswerte Erfolgsquote: Alle behandelten Tiere konnten nach der Therapie wieder auf beiden Hinterbeinen laufen. Auch die mittlere Dosis zeigte mit einer Wiederherstellungsrate von 50 % eine signifikante Wirkung. In der unbehandelten Kontrollgruppe kam es hingegen nur in einem Einzelfall zu einer spontanen Besserung.

Die motorischen Fortschritte wurden nicht nur visuell dokumentiert, sondern auch mit dem international anerkannten CatWalk XT-System von Noldus objektiv gemessen. Dieses computergestützte Analysewerkzeug bewertete Parameter wie Pfotenaufsetzfläche, Bodenkontaktzeit und Gleichgewichtssymmetrie – allesamt Indikatoren für Muskelkraft, Koordination und Stabilität. Die Analyse bestätigte die signifikante funktionelle Verbesserung der Tiere unter ExoPTEN-Behandlung. Neben der überzeugenden Wirksamkeit punktete ExoPTEN auch mit einem ausgezeichneten Sicherheitsprofil: In keiner der Dosisgruppen wurden unerwünschte Nebenwirkungen festgestellt.

Strategischer Fortschritt Richtung klinische Studien

Die jüngsten Studiendaten bilden eine solide Grundlage für die nächste Entwicklungsphase. In Vorbereitung auf klinische Studien am Menschen, die für 2026 anvisiert sind, plant NurExone nun vertiefende Untersuchungen zu alternativen Dosierungsschemata. Parallel wird an der Optimierung der Herstellungsprozesse und analytischen Standards für ExoPTEN gearbeitet.

Mit diesen Fortschritten setzt NurExone seinen strategischen Fahrplan konsequent um und etabliert sich als innovativer Akteur im Bereich regenerativer Therapien für Rückenmarksverletzungen.