Wahrscheinlichkeit auf Test des Allzeithochs!

Noch hat der US-Präsident Donald Trump keine Zölle auf Halbleiterchips verhängt. Man kann aber nicht davon ausgehen, dass dies auf längere Frist so bleibt. Die Firma AMD (Advanced Micro Devices) ist als US-amerikanischer Halbleiterhersteller stark in globale Lieferketten eingebunden und daher in gewissem Maß von US-Zöllen abhängig. Dies gilt insbesondere im Kontext internationaler Handelsbeziehungen, etwa zwischen den USA und China. Da AMD seine Produktion teilweise an externe Auftragsfertiger wie TSMC in Taiwan ausgelagert hat, importiert das Unternehmen fertige Chips oder Komponenten zurück in die USA oder exportiert diese in andere Märkte. Sollten Zölle auf Halbleiterprodukte oder bestimmte Vorprodukte eingeführt werden, könnte dies die Kostenstruktur und Wettbewerbsfähigkeit von AMD beeinträchtigen. Auch Vergeltungszölle aus anderen Ländern, zum Beispiel gegen US-Produkte in China, könnten AMDs Zugang zu wichtigen Märkten erschweren.

