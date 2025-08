Erneuter Dämpfer bei Industrieaufträgen - Schwächere Auslandsnachfrage

WIESBADEN (dpa-AFX) - Industriebetriebe in Deutschland haben im Juni wegen einer schwächeren Nachfrage aus dem Ausland einen weiteren Auftragsdämpfer erhalten. Im Monatsvergleich sei die Zahl der Bestellungen um ein Prozent gesunken, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mit. Ausschlaggebend seien weniger Aufträge in der Automobilindustrie und eine schwache Entwicklung bei Großaufträgen gewesen. "Ohne die Berücksichtigung von Großaufträgen war der Auftragseingang um 0,5 Prozent höher als im Vormonat", heißt es in der Mitteilung.

Das Bundesamt erklärte den Auftragsdämpfer unter anderem mit einem niedrigen Niveau an Neuaufträgen im sogenannten "Sonstigen Fahrzeugbau". Darunter fallen Bestellungen für Flugzeuge, Schiffe, aber auch für Militärfahrzeuge. Einen deutlichen Rückgang gab es zudem beim Auftragseingang in der wichtigen Autoindustrie, den das Bundesamt auf 7,6 Prozent im Monatsvergleich bezifferte.